‘भक्त प्रल्हाद’ नाट्याचे बेल्ह्यातील शाळेत सादरीकरण

बेल्हे ता. २० : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे मॉडर्न इंग्लिश स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेजच्या वतीने आयोजित वार्षिक स्नेहसंमेलनात विद्यार्थ्यांनी विविध सामूहिक नृत्य व नाटकांनी प्रेक्षकांची मने जिंकली. या वेळी भक्त प्रल्हादाच्या जीवनपटावर आधारित नाटकातून समाजप्रबोधन करण्यात आले.
बेल्हे येथे मॉडर्न इंग्लिश स्कूलमध्ये २१वे वार्षिक स्नेहसंमेलन व बक्षिस वितरण समारंभ उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला. यावेळी विद्यार्थ्यांनी धार्मिक, पारंपरिक व आधुनिक नृत्य प्रकार सादर केले. संगीता कुऱ्हाडे यांना यंदाचा ‘साने गुरुजी आदर्श शिक्षक पुरस्कार’ देण्यात आला. तसेच, नववीची विद्यार्थिनी मृण्मयी औटी हिला ‘बेस्ट स्टुडन्ट ऑफ द इयर अवार्ड’ देण्यात आला.
या प्रसंगी विद्यालयाच्या ‘मॉडर्न’ या वार्षिकाचे प्रकाशन आमदार शरद सोनवणे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी भारतीय महसूल सेवा अधिकारी (मुंबई) श्रुती पटाडे, जुन्नरचे गटशिक्षणाधिकारी अशोक लांडे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक महादेव शेलार, जुन्नर पंचायत समितीच्या माजी सदस्या अनघा घोडके, बेल्हे गावच्या सरपंच मनीषा डावखर, उपसरपंच राजेंद्र पिंगट, गुळूंचवाडीचे सरपंच अतुल भांबेरे, विशाल जुन्नर सेवा मंडळाचे अध्यक्ष अंकुश सोनवणे, पक्षीमित्र यश मस्करे, संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष सीए सावकार गुंजाळ, गोपीनाथ शिंदे, शैलेश ढवळे, विद्यालयाच्या प्राचार्य विद्या गाडगे, संस्थेचे संचालक भास्कर पवार, सुरेश सोनवणे, गणेश गुंजाळ, सागर शिंदे, दावला कणसे आदी उपस्थित होते. विद्यालयाच्या प्राचार्य विद्या गाडगे यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व आभार प्रदर्शन केले.
