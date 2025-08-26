पारगाव ग्रामपंचायतीकडून वाड्यावस्त्यांवर धुरळणी
पारगाव, ता. २६ : पारगाव (ता. आंबेगाव) ग्रामपंचायतीच्या वतीने गेल्या दोन दिवसांपासून डेंगी, मलेरियासारख्या आजारांना प्रतिबंध, तसेच डास, मच्छर यांचे निर्मुलन करण्यासाठी धुरळणीस प्रारंभ करण्यात आला आहे.
पारगाव ग्रामपंचायतीच्या वतीने गावठाण, वाड्या- वस्त्या इतर सर्व मळ्यात धुरळणी केली जाणार आहे. ग्रामपंचायतीकडून धुरळणीची मोहीम राबविण्यात आली आहे, अशी माहिती सरपंच श्वेता ढोबळे, तसेच ग्रामविकास अधिकारी शीला साबळे यांनी दिली.
यावेळी माजी उपसरपंच विठ्ठल ढोबळे, ग्रामपंचायत सदस्य किरण ढोबळे, बजरंग देवडे, नानाभाऊ ढोबळे, शिवाजी ढोबळे, अनिष ढोबळे, ग्रामपंचायत कर्मचारी सुधीर ढोबळे, रवींद्र ढोबळे यांनी धुरळणी केली. तसेच, इतर वाड्यावस्त्यांवरही येत्या काही दिवसांतच धुरळणी करण्यात येणार असल्याचे किरण ढोबळे यांनी सांगितले.
06000
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.