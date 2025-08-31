भीमाशंकर कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवारी
पारगाव, ता. ३१ : दत्तात्रेयनगर, पारगाव (ता. आंबेगाव) येथील भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना अधिमंडळाची २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाची २९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवारी (दि. ४) दुपारी दोन वाजता कारखान्याचे संस्थापक संचालक व माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या उपस्थितीत व कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार असल्याची माहिती कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील यांनी दिली.
वार्षिक सभेमध्ये मागील सभेचा कामकाज वृत्तांत वाचून कायम करणे, संस्थेच्या २०२४-२५ वर्षासाठीचा कामकाज अहवाल, नफा-तोटा पत्रक व ३१ मार्च २०२५ रोजीचा ताळेबंद स्वीकारणे व मंजूर करणे, २०२४-२५ आर्थिक वर्षाच्या लेखापरीक्षण अहवालाची नोंद घेणे व २०२३-२४ वर्षाचा लेखापरीक्षण दोष दुरुस्ती अहवाल स्वीकारणे, २०२५-२६ वर्षासाठी वैधानिक लेखापरीक्षकाची नेमणुक व शुल्क ठरविणे, २०२४-२५ वर्षात अंदाजपत्रकापेक्षा कमी जास्त झालेल्या जमाखर्चास मान्यता देणे, भाग विकास निधी रक्कमेच्या विनियोगास मान्यता देणे, भाग विकास निधी व भीमाशंकर शिक्षण संस्था निधी कपातीस मान्यता देणे, स्क्रॅप मटेरियल विक्रीस मान्यता देणे, स्थापत्य भांडवली कामाच्या खर्चास कार्योत्तर मान्यता देणे इत्यादी विषयी चर्चा होणार आहे. सर्व सभासदांनी सभेस उपस्थित रहावे असे आवाहन अध्यक्ष बेंडे यांनी केले आहे.
