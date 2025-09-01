पर्युषण महापर्वानिमित्त दुबईत प्रवचन
पारगाव, ता. १ : जैन धर्मियांच्या पवित्र पर्युषण महापर्वानिमित्त आंबेगाव तालुक्यातील धामणी गावचे सुपुत्र ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंसच्या जैन भवन योजनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वाध्यायी डॉ. अशोककुमार पगारिया यांनी दुबई देशात पर्युषण महापर्वानिमित्त आठ दिवस राहून जैन बांधवांना धार्मिक प्रवचन दिले. यावेळी दुबईतील जैन समाजातील श्रावक, युवक, युवतींची उपस्थिती होती.
दुबई शहरातील मीना बझार येथील सिंधी सेरेमोनियल हॉलमध्ये पर्युषण महापर्वानिमित्त अष्टदिवशीय पर्व साजरे करण्यात आले. या धर्मिक कार्यक्रमासाठी अखिल भारतीय स्वाध्याय संघाच्या वतीने प्रथमच देशातून डॉ. अशोककुमार पगारिया, पी. एम. जैन, शांतीलाल फुलपगर या स्वाध्यायींना परदेशात म्हणजे दुबई येथे जैन संघामध्ये धार्मिक प्रवचन (जिनवाणीची प्रभावना) करण्यासाठी पाठविण्यात आले होते. दुबई येथे संघाचे अध्यक्ष युवा उद्योजक धीरज जैन, महिला अध्यक्षा ममता जैन आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांनी या सर्व कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. दुबई मधील जैन समाजातील श्रावक, युवक, युवती मोठ्या संख्येने हजेरी लावून संतांची वाणी, जिनवाणी श्रवण करून शेवटच्या दिवशी क्षमापर्व, क्षमापना म्हणजेच आपल्या चुकांबद्दल आपण दुसऱ्या कोणाचे मन दुखावले असेल त्याबद्दल क्षमा मागितली. कार्यक्रमासाठी आठ ही दिवस दुबई मधील जैन समाजातील श्रावक, युवक, युवती मोठ्या संख्येने प्रवचन, प्रतिक्रमण आणि सूत्रवाचन यासाठी उपस्थित राहत होते.
डॉ. पगारिया म्हणाले, ‘‘पर्युषण महापर्व जैनांचा सर्वात मोठा धार्मिक सण आहे. जप, तप, साधना, संतवाणी आणि स्वाध्याय यांच्या माध्यमातून हे अष्टदिवशीय पर्व साजरे केले जाते.’’
सूत्रवाचन ॲड. पी. एम. जैन यांनी केले आणि प्रतिक्रमण शांतिलाल जी. फुलफगर यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.