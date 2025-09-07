अवसरीत एकत्रित एकच मिरवणूक
पारगाव : अवसरी बुद्रूक (ता. आंबेगाव) येथे गावठाण परिसरातील पाच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी एकत्रित एकच विसर्जन मिरवणूक काढून इतर गावांच्या पुढे आदर्श निर्माण केला आहे. विसर्जन मिरवणुकीत डीजे तसेच गुलालाचा वापर न करता ढोल, ताशा, झांज लेझीम या पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात शांततेत विसर्जन मिरवणुका पार पडल्या. व्यापारी मित्र मंडळ बाजारपेठेचा राजा, भैरवनाथ मित्र मंडळ ( भैरवनाथ आळी), हनुमान मित्र मंडळ (कुंभार वाडा), बाळकृष्ण मित्र मंडळ ( मागची आळी) व शिवाजी मित्र मंडळ (मधली आळी) या पाच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी एकत्र विसर्जन मिरवणूक काढली होती. बाजारपेठेतील काही घरगुती वैयक्तिक गणपती ही या एकत्रित मिरवणुकीत सहभागी झाले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.