काठापुरात रंगले रोमहर्षक बैलगाडा शर्यतीचे मैदान
पारगाव, ता. ७ : आंबेगाव तालुक्यात प्रथमच तीन फेऱ्यांच्या बैलगाडा (छकडी) शर्यतींचे रोमहर्षक मैदान पार पडले. काठापूर बुद्रुक येथील पिरसाहेब यात्रा उत्सवानिमित्त काठापूर बुद्रुक केसरी’ ही मानाची स्पर्धा पार पडली. सुधीर खांडेभराड-बाळू पोटे, नाशिक शार्दुल ग्रुप यांचा राजा व बाजी या बैलजोडीने प्रथम क्रमांक पटकविला. यावेळी महाराष्ट्रातील अनेक नामवंत बैल व ४५० गाडीमालकांनी स्पर्धेत सहभाग घेतला. विजेत्या रोख पाच लाख रुपयांची बक्षीसे देण्यात आली.
या स्पर्धेसाठी जळगाव, मनमाड, येवला, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, सातारा, फलटण, कल्याण, अंबरनाथ, ठाणे, रायगड, पनवेल, पुणे, श्रीगोंदा अशा ठिकाणावरून लांबून लांबून बैलगाडी मालक सहभागी झाले होते. या स्पर्धेत प्रथम क्रमांकासाठी एक लाख २१ हजार रुपयांचे बक्षीस देण्यात आले.
यात्रेचे नियोजन सुनील पोखरकर, हनुमंत जाधव, कमलेश ढोरे, किरण करंडे, तानाजी जाधव, सुदर्शन करंडे, निवृत्ती करंडे, माजी उपसरपंच विशाल करंडे, सुभाष जाधव, विठ्ठल टिंगरे, बबन जाधव, बाळासाहेब नरे, नरहरी करंडे, बजरंग करंडे, रामदास करंडे, एकनाथ ढमाले व परिसरातील तरुण मंडळी यांसह ग्रामस्थांनी नियोजन पाहिले.
यावेळी माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष देवदत्त निकम, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, अरुण गिरे, जयसिंग एरंडे, रवींद्र करंजखिले, अनिल वाळुंज, सागर गवळी, काकासाहेब गवळी, सचिन वावरे, रामकृष्ण टाकळकर, शिवाजी निघोट, वैभव उंडे, सुहास बाणखेले, श्वेता ढोबळे यांसह अनेक मान्यवरांनी या स्पर्धेला हजेरी लावली.
यावेळी निकाली पंच किरण गारगोटे, नीलेश कबाडी, किरण जाधव, झेंडा पंच म्हणून बापू धनवडे, आनंद जगदाळे, नंबर टेकर म्हणून सुनील झांबरे यांनी काम पहिले, निवेदन सुनील मोरे, विकास जगदाळे, मयूर तळेकर, रनजित बनसोडे यांनी केले.
हे आहेत विजेते
दुसरा क्रमांक -साहिल प्रतिष्ठान कल्याण व पांडुरंग काळे यांचा (हारण्या आणि जलवा), तिसरा क्रमांक -पप्पू खांडेभराड, शाकिर पठाण छत्रपती संभाजीनगर व संतोष तोडकर ठाणे यांचा (साई ११११ आणि वजीर), चौथा क्रमांक- वनिता धनवडे यांचा (वडकीचा पिस्टन २२११ आणि गिरवीचा रुद्रा), पाचवा क्रमांक- सुनील पोखरकर हनुमंत जाधव यांचा (लखन ११९७ आणि कबीरा), सहावा क्रमांक- इंदलकरांचा सुंदर आणि गरुड ग्रुपचा सुंदर, सातवा क्रमांक -संतोष जाधव घोटचा सर्जा २५२६ आणि वाटेगावकरांचा बादल, आठवा क्रमांक - वैभव टेमकर, रामदास कराळे यांचा सुंदर आणि मुरल्या या बैलांनी क्रमांक पटकाविला.
