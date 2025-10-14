आंबेगावात सर्वच पक्षांत हालचालींना वेग
पारगाव, ता. १३ : आंबेगाव तालुक्यातील पाच गटांच्या आरक्षण सोडतीत दोन गट सर्वसाधारण महिलेसाठी, एक गट अनुसूचित जमाती महिलेसाठी, एक गट नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी), तर एक गट सर्वसाधारणसाठी खुला राहिला आहे. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारणसाठी खुले असल्याने तालुक्यात एकमेव सर्वसाधारण खुला राहिलेल्या पारगावतर्फे अवसरी बुद्रुक गट सर्वाधिक चर्चेत राहणार असून, या गटातील सर्वच पक्षांतील इच्छुकांमध्ये उत्साह आणि हालचालींना वेग आला आहे.
पारगावतर्फे अवसरी बुद्रुक गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष , भाजप, शिवसेना, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यात उमेदवार निवडीसाठी हालचालींना वेग आला आहे. येथे मागील वेळेस जिल्हा परिषद सदस्य राहिलेले विवेक वळसे पाटील व पराभूत झालेले अरुण गिरे दोघेही राष्ट्रवादी पक्षात आहे. दोघांनीही जिल्हा परिषदेचे अडीच अडीच वर्षे उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहिलेले आहे. दोघांनाही संधी आहे. पक्ष कोणाला उमेदवारी देते, हे पहावे लागेल. विरोधी बाजूने निरगुडसरचे सरपंच रवींद्र वळसे पाटील हे शिवसेनेकडून, तर किरण वाळुंज भाजपकडून इच्छुक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने कोणाला उमेदवारी मिळते, हे पहावे लागेल. या गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या जिल्हा कार्याध्यक्ष देवदत्त निकम यांची विरोधी उमेदवार निवडीबाबत भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे या गटाची निवडणूक सर्वाधिक चर्चेत राहणार आहे.
कळंब गट सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आहे. त्यामुळे येथून जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून काम पाहिलेल्या तुलसी भोर यांना पुन्हा संधी असून, पराभूत झालेल्या प्रीती थोरात यांनाही संधी आहे. शरद पवार यांचा पक्ष येथे कोणाला संधी देते ते पहावे लागेल.
अवसरी बुद्रुक गट हा पूर्वी अवसरी खुर्द- मंचर नावाने होता, परंतु मंचर नगर पंचायत झाल्याने मंचर शहर वगळून त्यामध्ये अवसरी बुद्रुक व टाव्हरेवाडी ही नवीन गावे जोडण्यात आली आहे. मागील वेळेस सर्वसाधारण महिला आरक्षण होते. यावेळी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग राखीव झाला आहे. या गटातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांकडे (ओबीसी ) दाखले असल्याने या गटातील निवडणूक ही चुरशीची होईल, असे चित्र दिसत आहे.
शिनोली गट मागील वेळेस ओबीसी महिला राखीव होता. यावेळी तो अनुसूचित महिला राखीव झाल्याने माजी जिल्हा परिषद सदस्य इंदूबाई लोहकरे, जनाबाई उगले यांना संधी आहे, तर मागील वेळेच्या रूपाली जगदाळे यांची संधी हुकली आहे. घोडेगाव गट मागील वेळेस सर्वसाधारण होते आता हा गट सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव झाला आहे. त्यामुळे मागील वेळेचे सदस्य देविदास दरेकर त्यांच्या पत्नी सुवर्णा दरेकर यांना रणांगणात उतरवितात का ते पहावे लागेल, परंतु पंचायत समितीचे सभापतिपद सर्वसाधारणसाठी खुले असल्याने देविदास दरेकर पंचायत समितीची निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा आहे.
गटनिहाय आरक्षण : अवसरी बुद्रुक- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, पारगावतर्फे अवसरी बुद्रुक- सर्वसाधारण, कळंब- सर्वसाधारण महिला, घोडेगाव- सर्वसाधारण महिला, शिनोली- अनुसूचित जमाती महिला.
मागील पक्षीय बलाबल
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस- ४, शिवसेना- १
