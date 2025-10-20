आंबेगावात बिबट्या दिसताच वाजणार सायरन
पारगाव, ता. २० : आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागातील बिबट प्रवण गावांत वनविभागाच्या वतीने बिबट्याचा वावर असलेल्या एकूण ११ ठिकाणी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित स्वयंचलित इंटरनेटशिवाय काम करणारी एज-कॉम्पुटिंग बिबट्या शोध प्रणाली यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. या यंत्रणेच्या ३५ मीटर अंतरापर्यंत आलेल्या बिबट्याच्या हालचाली अचूकपणे ओळखून त्याचे छायाचित्र घेऊन सायरन वाजवण्याचे काम करत असल्याची माहिती मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी दिली.
आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागात बिबट्याच्या हल्ल्यात दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. नागरिकांमध्ये बिबट्याची दहशत निर्माण झाली आहे. तालुक्याच्या पूर्वभागात बिबट्याचा जास्त वावर असलेल्या भोकरवाडी (काठापूर बुद्रुक), बडेकरमळा (जारकरवाडी), आनंदवाडी (खडकी), देवगाव, शिंदेमळा व टेमकर वस्ती (अवसरी खुर्द), पोखरकरमळा (पोंदेवाडी), लाखणगाव, लोखंडेमळा व लबडेमळा (पारगाव), दत्तनगर (चांडोली) या ११ ठिकाणी ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे.
यंत्रणा बसवलेल्या परिसरातील बिबट्याच्या हालचाली अचूकपणे ओळखणारे हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहे. या यंत्रणेमुळे इंटरनेट विरहित काम करणारी एज-कॉम्पुटिंगद्वारे थेट कॅमेरामधील व्हिडिओ डेटा प्रक्रिया करून वनविभागाला तत्काळ सतर्क केले जाते. तसेच, १२० डेसिबल क्षमतेच्या सायरनद्वारे परिसरातील नागरिकांना सतर्क केले जाते. या यंत्रणेद्वारे दिवसा स्पष्ट प्रतिमा आणि हॅलोजन लाईटच्या मदतीने रात्रीदेखील स्पष्ट छायाचित्र मिळू शकते. या यंत्रणेमुळे बिबट मानव संघर्ष टाळण्यासाठी मदत होणार असल्याचे वनपाल निलम चव्हाण यांनी सांगितले.
