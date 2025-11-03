भरपाईसाठी ग्राहक न्यायालयात दावा दाखल करणार
पारगाव, ता. ३ : ‘‘माझे सुमारे तीन लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कृषी विभागानेही ७१ टक्के पीक वायाला गेले असून व्हाइट फ्लॅश वाण करपा रोगास बळी पडत असल्याचा अहवाल दिला आहे. त्यामुळे फ्लॉवर पिकाचे बियाणे बनवणाऱ्या सकाटा कंपनीने नुकसान भरपाई द्यावी. अन्यथा ग्राहक न्यायालयात नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी दावा दाखल करणार आहे,’’ असा इशारा शेतकरी संतोष दत्तात्रेय ढोबळे यांनी केली आहे.
पोंदेवाडी (ता. आंबेगाव) येथील ढोबळे यांच्या चार एकर क्षेत्रात फ्लॉवरच्या बियाणे व रोपातील दोषामुळे पिकाला रोगाचा प्रादुर्भाव झाला. यामुळे निकृष्ट दर्जाचे गड्डे आल्याने मोठे नुकसान झाले. दरम्यान, कृषी विभागाच्या तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन मंगळवारी (ता. २८ ऑक्टोबर) पाहणी केली व एकूण लागवड केलेल्या ५० हजार रोपांपैकी ७१ टक्के रोपे करपा रोग तसेच साबुदाणा विकृतीने प्रादुर्भावग्रस्त व गड्ड्यांची कमी वाढ झाली. सकाटा कंपनीचे व्हाइट फ्लॅश हा फ्लॉवरचा वाण करपा रोगास बळी पडत असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
ढोबळे यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन उपविभागीय कृषी अधिकारी सतीश शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समिती, कृषी विज्ञान केंद्राचे (नारायणगाव) शास्त्रज्ञ डॉ. दत्तात्रेय गावडे, आंबेगाव तालुका कृषी अधिकारी सिद्धेश ढवळे, गुणनियंत्रण निरीक्षक तथा सदस्य सचिव तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समिती अश्विनी थोरात, निरगुडसरचे मंडल कृषी अधिकारी प्रसन्न जाधव, नर्सरी धारक व बियाणे कंपनी प्रतिनिधी यांनी प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन फ्लॉवर पिकाची पाहणी केली. जमीन निचऱ्याची असून, पोत उत्कृष्ट आढळला. समितीने रँडम पद्धतीने संपूर्ण क्षेत्रातील पाच ठिकाणच्या पिकाची तपासणी केली व सततचा पाऊस व सूर्यप्रकाशाचा अभावामुळे सकाटा कंपनीचे वाण सततच्या पावसाला बळी पडत असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
यंदा मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने तसेच सूर्यप्रकाशाच्या अभावामुळे प्लॉवर पीक करपा रोगास बळी पडले. प्रकाश संश्लेषण व बायोत्सर्जन मंदावल्याने पिकाच्या वाढीस आवश्यक असणाऱ्या पोषण मूलद्रव्यांचे शोषण कमी झाले. त्यामुळे व्हाइट फ्लॅश वाण जास्त पावसाला बळी पडत आहे. फ्लॉवरच्या गड्ड्यांच्या वाढीवर विपरीत परिणाम झाला असून निरक्षाअंती संबंधित शेतकऱ्याचे साधारणपणे ७१ टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्याने नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत ग्राहक न्यायालयात दाद मागावी.
- सतीश शिरसाट, उपविभागीय कृषी अधिकारी
यंदा अधिक पाऊस पडला. यामुळे सकाटा कंपनीचे नव्हे तर फ्लॉवरच्या सर्वच कंपन्याच्या वाणांवर रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. संबंधित शेतकऱ्याचे नुकसान मोठे असल्याने कंपनी व्यवस्थापन काही शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे.
- नितिन पांगळ, विभागीय विक्री व्यवस्थापक, सकाटा कंपनी
