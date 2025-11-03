धामणी आरोग्य केंद्रात रुग्णांची गैरसोय
सुदाम बिडकर
पारगाव : आंबेगाव तालुक्यात पहिले प्राथमिक आरोग्य केंद्र म्हणून ओळखले जाणाऱ्या धामणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये वैद्यकीय अधिकारी व सर्व कर्मचारी असूनही नूतन इमारतीचे काम सुरू असल्याने तात्पुरत्या अपुऱ्या जागेत रुग्ण सेवा सुरू असल्याने रुग्णांची गैरसोय होत आहे.
आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्वभागात धामणी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे हस्ते १९६० साली झालेले आहे. सुमारे ६० वर्षांची जुनी कौलारू इमारत जीर्ण झाल्याने जुनी इमारत पाडून त्याच जागी नवीन इमारतीचे काम सुरू आहे. त्यामुळे दुसऱ्या ठिकाणी असलेल्या कर्मचारी निवास्थानच्या छोट्या इमारतीमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू आहे. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मीरा खलते या स्थानिक ठिकाणीच राहायला असल्याने सकाळी सव्वानऊ वाजता प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपस्थित असतात दररोज सकाळी ९ ते दुपारी १ वाजेपर्यंत व सायंकाळी ४ ते ५.३० वाजेपर्यंत ओपीडी सुरू असते. दररोज ७० ते ८० ओपीडी होत आहे; परंतु तीन खोल्यांमध्ये आरोग्य केंद्र सुरू असल्याने गैरसोय होत आहे. अत्यावश्यक रुग्ण किंवा ज्या महिला प्रसूतीसाठी दाखल झाल्यास शासकीय रुग्णवाहिकेतून जवळील प्राथमिक केंद्रात किंवा मंचर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात हलवले जाते, कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेसाठी आलेल्या महिलांना जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले जाते, असे डॉ. मीरा खलते यांनी सांगितले. या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या अंतर्गत जारकरवाडी, अवसरी बुद्रूक, लोणी, वडगावपीर या उपकेंद्र अंतर्गत परिसरातील गावातील रुग्णांना सेवा दिली जाते.
पूर्वीची इमारत मोडकळीस आल्याने नूतन इमारत त्यामध्ये आरोग्य केंद्र, अधिकारी व कर्मचारी यांचे निवासस्थान यासाठी पावणेपाच कोटी रुपये मंजूर झाले असून काम प्रगतिपथावर आहे. मार्च २०२६ पर्यंत इमारतीचे काम पूर्ण होऊन त्यामध्ये आरोग्य केंद्र सुरू होईल.
- रवींद्र करंजखेले, माजी सदस्य, पंचायत समिती
