अवसरीतील गावठाणात बिबट्याचे दर्शन
पारगाव, ता. १० : अवसरी बुद्रुक (ता. आंबेगाव) येथे सोमवारी (ता. १०) गजबजलेल्या गावठाण परिसरात असलेल्या एका पडक्या वाड्यात बिबट्या घुसल्याचे काहींनी पहिल्याने एकच खळबळ उडाली. काही वेळातच वनविभागाच्या बिबट शीघ्र कृती दलाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. परिसरात शोध घेतला बिबट्या दृष्टीस पडला नाही.
अवसरी बुद्रुक येथील गावठाण परिसरात रविवारी रात्री आठ वाजता बिबट्याचे दर्शन झाले होते. त्यापूर्वी कुंभारआळी परिसरात बिबट्याच्या हल्ल्यात एका शेळीचा मृत्यू झाला होता. भरवस्तीत बिबट्या घुसल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये प्रचंड भीती निर्माण झाली आहे. प्रत्येकाने घरातच बसून राहणे पसंत केले. एरवी रात्री ११ ते १२ पर्यंत वर्दळ सुरु असलेली येथील बाजारपेठ रात्री नऊ वाजताच सामसूम झाली होती. जणू संचारबंदी लागू झाली होती.
सोमवारी सकाळी भैरवनाथ (ब्राम्हण) आळी येथे राहणारे सुहास शरद कुलकर्णी यांना येथील एका पडक्या वाड्यात बिबट्या गेल्याचा पहिला. त्यानंतर दिवसभर त्या ठिकाणी कुत्री भुंकत होती. त्यामुळे दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास जवळच असलेल्या वनविभागाच्या अवसरी बुद्रुक बिबट शीघ्र कृती दलाच्या पथकाला कळवले. या पथकाने तातडीने या ठिकाणी येऊन पडक्या वाड्याच्या परिसरात बिबट्याचा शोध घेतला, परंतु बिबट्या दिसला नाही. मात्र, परिसरातील कुत्र्याची लहान पिल्ले गायब झाल्याचे आढळून आले. काही ठिकाणी जमिनीवर रक्त पडलेले दिसल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले.
