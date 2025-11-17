जारकरवाडी येथील वितरिकेवर संरक्षक कठडा बांधण्याची मागणी
पारगाव, ता. १४ : जारकरवाडी (ता. आंबेगाव) येथील वैदवाडी परिसरातील डिंभे धरणाच्या उजव्या कालव्याच्या वितरिकेला संरक्षक कठडा नसल्याने येथे अपघात होत आहेत. येथे उसाची वाहतूक करणारी ट्रॉली कठडा नसल्याने काही दिवसांपूर्वी वितरिकेच्या खोल खड्यात कोसळली. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
वितरिकेवर पाटबंधारे विभागाने त्वरित संरक्षक कठडा अथवा भिंत बांधवी, अशी मागणी जारकरवाडी गावचे सामाजिक कार्यकर्ते विशाल कापडी, दीपक कापडी यांनी केली आहे. वैदवाडी-पोंदेवाडी रस्त्यावर मारुती बढेकर यांच्या शेताच्या उजव्या बाजूला असणाऱ्या वितरीकेला संरक्षक कठडे नसल्याने या रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या वाहन चालकांना ही वितरिका लक्षात येत नाही. तसेच या वितरिकेच्या दोन्ही बाजूला तीव्र उतार व चढ असल्याने वाहनांना वेग मर्यादा राहत नाही. संरक्षक कठडा नसल्याने वितरिका लक्षात येत नाही ज्यामुळे वाहने अपघातग्रस्त होतात. मात्र उजव्या बाजूला खोल खड्डा व ऊसाचे क्षेत्र असल्याने अपघात झाल्यास जीवितहानीची शक्यता वाढली आहे.
06337
