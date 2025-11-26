लाखणगाव येथील संविधान स्तंभास मानवंदना
पारगाव: लाखणगाव ता. आंबेगाव येथे ग्रामपंचायत लाखणगाव, भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा स्मारक संविधान भवन समिती, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष , न्यू इंग्लिश स्कूल व जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा यांच्या वतीने भारतीय संविधान दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी लाखणगाव येथील संविधान स्तंभाच्या आवारात आकर्षक फुलांनी सजविलेल्या स्तंभाला मानवंदना देण्यात आली.
गावातून संविधान सन्मान रॅली काढण्यात आली. भारतीय संविधानाच्या विजयाच्या घोषणा देत संविधान सन्मान रॅली संविधान स्तंभाजवळ येऊन संविधान स्तंभाला मानवंदना देऊन प्रमुख पाहुण्यांच्या उपस्थितीत सामूहिक संविधान उद्देशिकेचे वाचन करून कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सदस्या पूर्वा वळसे पाटील, प्रमुख पाहुणे पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, स्मारक समितीचे अध्यक्ष गौतम खरात, पारगावचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक नेताजी गंधारे, पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी अर्चना कोल्हे, मुख्याध्यापक अनिल देसले, ग्रामसेवक निखार भाऊसाहेब, संचालिका माया देठे, कविता खरात, सुवर्णा रोकडे, सीमा उघडे सविता टिंगरे, शेतमाल प्रक्रिया संस्थेचे अध्यक्ष सतीश रोडे, सरपंच प्राजक्ता रोडे, सचिव प्रकाश सोनवणे आदी उपस्थित होते. संविधान उद्देशिकेचे वाचन मुख्याध्यापक अनिल देसले यांनी केले. उपस्थित अधिकारी व पदाधिकारी यांना राज्यघटनेच्या प्रती देऊन सन्मानित करण्यात आले.प्रस्ताविक प्रकाश सोनवणे यांनी, सूत्रसंचालन विठ्ठल टिंगरे यांनी तर गौतम रोकडे यांनी आभार मानले.
