गावच्या चुलीवरची चव जपणारा आंबेगाव
सुदाम बिडकर, पारगाव
उत्तर पुणे जिल्ह्यात विशेष करून आंबेगाव तालुक्यात पाहुणे असो की मित्रमंडळी पाहुणचारासाठी खासकरून जेवणाचा बेत म्हणजेच मराठमोळ मासवडी या मासवडीच्या ताटाने आता महामार्गावरील ढाबे असो की शहरातील नामांकित हॉटेलमधील मेन्यूकार्डमध्ये स्थान मिळवले आहे. मासवडीबरोबरच या भागात मिळणारी स्पेशल तर्री मिसळ असो की यात्रेतील गरम जिलेबी भजी, गोडीशेवचा आस्वाद घेण्यासाठी आंबेगाव तालुक्याला भेट द्यावीच लागेल. या भागात काही हॉटेलमध्ये चुलीवर बनवली जाणारी चिकन व मटण भाकरीने काही हॉटेल व्यावसायिकांची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
वेगवेगळ्या भागाची परिसराची एक वेगळ्या प्रकारची खासियत असते जसे नागपूरचे सावजी मटण, कोल्हापूरच्या तांबड्या पांढऱ्या रस्याच्या मटनाबरोबरच आख्खा मसूरही प्रसिद्ध आहे. खानदेशामध्ये वांग्याचे भरीत, भिगवणची चीलापी मच्छी, सोलापूरची शेंगदाणा चटणी, राशीन तसेच बेल्हे बाजारातील पालामध्ये मिळणारे मटण जसे प्रसिद्ध आहे तशाच प्रकारे आंबेगाव तालुक्यात मासवडी जेवण लोकप्रिय आहे. नावावरून काहींना हा मांसाहारी पदार्थ वाटतो; परंतु मासवडी ही पूर्ण शाकाहारी आहे. बेसनपीठापासून वड्या बनविल्या जातात, त्यामध्ये तीळ घालून विशिष्ट प्रकारे बनवलेला मसाला म्हणजे सारण घातले जाते. वेगळ्या प्रकारचा रस्सा त्याबरोबर बाजरीची भाकरी एकदम छान बेत होतो. आंबेगाव तालुक्याबरोबरच उत्तर पुणे जिल्ह्यात पाहुण्यांच्या आदरातिथ्यासाठी मासवडी हमखास बनवली जाते अलीकडच्या काळात खवय्यांच्या मागणीवरून महामार्गावरील काही ढाबे तसेच शहरातील काही हॉटेलमध्ये मासवडी जेवण मिळू लागले आहे. मासवडी बरोबरच या भागात हुलग्याची शेंगुळी हा पदार्थ ही लोकप्रिय आहे.
उत्तर पुणे जिल्ह्यात यात्रोत्सवाला श्रीक्षेत्र थापलिंगच्या पौष पौर्णिमेच्या यात्रेपासून सुरुवात होते. या यात्रेत मिळणारी गरमगरम जिलेबी व गरम भजीची चव वेगळीच लागते. या यात्रेत शहरातील तसेच परिसरातील नागरिक खास भजी व जिलेबी खाण्यासाठी येत असतात. गावच्या ग्रामदेवतांच्या यात्रेत जिलेबी भजीबरोबरच शेव, रेवडी हा पदार्थ ही चांगलाच लोकप्रिय आहे. तालुक्याच्या काही गावात हॉटेलमध्ये मिळणारी मिसळ ही भलतीच प्रसिद्ध आहे. मिसळच्या रस्यासाठी मोड आलेली मटकी वापरतात; परंतु काही हॉटेल व्यावसायिक मिसळसाठी खास वाटण्याचा रस्सा बनवतात त्या रस्याची चव ही वेगळीच लागते. काही हॉटेल व्यावसायिकांनी ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी आता मिसळीबरोबर दही, गुलाबजामून, पापड देण्यास सुरुवात केली आहे. तालुक्यात काही गावात मिळणारा वडापाव ही भलताच फेमस आहे काहींनी वडापाव बरोबर वेगवेगळ्या चटण्या दिल्याने त्यांचा वडापाव लोकप्रिय झाला आहे. वडापाव बरोबरच काही हॉटेलमध्ये मिळणारी मटकी भेळ असो की गरमगरम गोलभजी असो खवय्यांच्या पसंतीस उतरली आहे. काही गावात सायंकाळच्या वेळी मिळणारा कढीवडा भलताच फेमस आहे. काही व्यावसायिकांनी तालुक्यातील अनेक गावात खास मांसाहारी खवय्यांच्यासाठी चुलीवरची मटण भाकरी व चिकन भाकरीची स्पेशल हॉटेल सुरू केली असून खवय्यांचा या हॉटेलांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.