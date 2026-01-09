पारगावातील नागरिकांनी बिबट्याला पिटाळले
पारगाव, ता. ९ : पारगाव (ता. आंबेगाव) येथील ढोबळेमळ्यात शुक्रवारी (ता. ९) सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास मकेच्या शेतात बिबट्या शिरल्याने परिसरात घबराट पसरली होती. स्थानिक तरुण, तसेच ऊसतोड कामगार यांच्या सुमारे अडीच तासाच्या प्रयत्नानंतर बिबट्याला मकेच्या शेतातून पिटाळून लावण्यात यश आल्याने परिसरातील नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. येथील पत्रकार लक्ष्मण ढोबळे यांच्या शेतात ऊसतोड सुरू होती. जवळच काही अंतरावर असलेल्या मकेच्या शेतात बिबट्या शिरला असल्याचे ऊसतोड कामगारांनी पहिले आणि परिसरात एकच घबराट पसरली. याबाबत माजी उपसरपंच राजेंद्र ढोबळे यांनी वनरक्षक पूजा कांबळे यांना भ्रमणध्वनीवरून माहिती दिली. कांबळे तातडीने घटनास्थळी पोचल्या. त्यानंतर तरुण, तसेच ऊसतोड कामगार यांनी मकेच्या शेताच्या एका बाजूने शेतात माती फेकून मोठ्याने आवाज करत बिबट्याला पिटाळून लावले.
