टाव्हरेवाडीतील दोन गायींना दुग्ध व सौंदर्य स्पर्धेत बक्षीस
पारगाव, ता. १४ : टाव्हरेवाडी (ता. आंबेगाव) येथील गणेश किसन टाव्हरे व योगेश किसन टाव्हरे यांच्या दोन संकरित गायींनी संगमनेर (जि. अहिल्यानगर) येथे नुकत्याच झालेल्या कळस कृषी व डेअरी प्रदर्शनातील राज्यस्तरीय दुग्ध व सौंदर्य स्पर्धेत तिसरा क्रमांक पटकाविला.
किसन टाव्हरे शेतीला जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय करत आहेत. त्यांची दोन्ही मुले गणेश किसन टाव्हरे व योगेश किसन टाव्हरे हे दोघे भाऊ गेल्या पाच वर्षापासून वडिलोपार्जीत दुग्धव्यवसायाला आधुनिकतेची जोड देत दुग्ध व्यवसायाला सुरुवात केली. त्यांच्या सायली डेअरी फार्मच्या गोठ्यात दुधाळ गायी व कालवडी मिळून एकूण ७० गायी आहेत. त्यांच्या गोठ्यात दररोज एकूण सुमारे ५०० लीटर दूध उत्पादन होत आहे. संगमनेर येथे नुकत्याच झालेल्या कळस कृषी व डेअरी प्रदर्शनात गायींच्या राज्यस्तरीय दुग्ध व सौंदर्य स्पर्धेत जर्सी जातीची एक गायी व एचएफ जातीची एक कालवड यांचा तिसरा क्रमांक आला. एचएफ ही कालवड प्रसाट या सिमेनची असून, तिची दूध देण्याची क्षमता ३०० ते ३०५ दिवसांत १२ हजार ३०० लीटर आहे. जर्सी वाणाची कालवड तीन महिन्यांची गाभण (गरोदर) असून, ती मिल्की या सिमेनने गाभण आहे. ही कालवड नेबाली या सिमेनची असून, तिची दूध देण्याची क्षमता ही ३०० ते ३०५ दिवसांत आठ हजार लीटर दूध देण्याची आहे.
अमृत वाहिनी शिक्षण संस्थेच्या विश्वस्त शरयू देशमुख यांच्या हस्ते गणेश टाव्हरे व योगेश टाव्हरे या दोन्ही बंधूंचा प्रत्येकी रोख ११ हजार रुपये व सन्मानचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला.
