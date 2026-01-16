पोंदेवाडी येथे ट्रॅक्टरवर बिबट्याने मारली झडप
पारगाव, ता. १६ : आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागात बिबट्याची दहशत कायम असून, पोंदेवाडी (ता. आंबेगाव) येथील घोलपवस्ती येथे शेतातून चालेल्या ट्रॅक्टरवर बिबट्याने झडप मारली. ट्रॅक्टरचालक तुषार घोलप यांनी प्रसंगावधान राखत बिबट्याची झडप हुकावल्याने थोडक्यात बचावले. वनविभागाने बिबट्याला पकडण्यासाठी येथे पिंजरा लावला आहे.
सोमवारी (ता. १२) रात्री आठ वाजता घोलप शेतात रोटरची कामे करून ट्रॅक्टर घरी घेऊन चालले असता घोलपवस्ती येथे उसाच्या शेतातून आलेल्या बिबट्याने चालू ट्रॅक्टरवर झडप मारली. परंतु, घोलप यांनी प्रसंगावधान राखत बिबट्याची झडप हुकावलयाने थोडक्यात बचावले.
दुसऱ्याच दिवशी मंगळवारी (ता. १३) याच परिसरात रात्री नऊ वाजण्याच्या सुमारास नितीन वारे हे पोंदेवाडी वरून वैदवाडी फाट्याकडे ट्रॅक्टर घेऊन चालले असता वैद्वादी येथे रस्त्यावर असलेल्या डिंभा कालव्याच्या चारीच्या पुलावर बिबट्या ठाण मांडून बसल्याचा दिसला. नितीन वारे यांनी ट्रॅक्टरच्या उजेडात बिबट्याचे मोबाईलमध्ये चित्रीकरण केले आहे.
