आंबेगावच्या तिघांची नगरसेवकपदावर वर्णी
पारगाव, ता. १७ : आंबेगाव तालुक्यातील सुपुत्र भाऊसाहेब भापकर व आंबेगावच्या कन्या ॲड. स्वप्ना अशोक गावडे यांची नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकपदी; तर आंबेगावची दुसरी एक कन्या ऐश्वर्या सुरेंद्र पठारे यांची पुणे महानगरपालिकेच्या नगरसेवकपदी निवड झाली आहे. हे तिघेही भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत.
आंबेगाव तालुक्यातील वळती गावचे भाऊसाहेब भापकर हे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १९मधून भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले आहे. त्यांनी वळती गावचे सरपंच म्हणूनही काम पाहिलेले आहे. त्यांच्या पत्नी मंगल भापकर या वळती गावच्या विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्या आहेत. गावडेवाडीच्या कन्या ॲड. स्वप्ना अशोक गावडे या नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक २४मधून भाजपच्या तिकिटावर निवडून आल्या आहेत. त्या माजी नगरसेविका असून, त्यांनी महिला बाल कल्याणच्या सभापती म्हणून काम पाहिलेले आहे. त्यांचे वडील अशोक अंकुश गावडे यांनी नवी मुंबईचे उपमहापौर म्हणून काम पाहिलेले आहे.
मंचर येथील सेवानिवृत्त गटविकास अधिकारी व तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. अतुल चिखले यांची कन्या व राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार बापूसाहेब पठारे यांच्या सूनबाई ऐश्वर्या सुरेंद्र पठारे या पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक तीनमधून नगरसेवक म्हणून निवडून आल्या आहेत. त्यांचे पती सुरेंद्र पठारे हे प्रभाग क्रमांक चारमधून नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत. दोघे पती पत्नी भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.