अर्धवट साईडपट्ट्यांमुळे पारगावात अपघाताचा धोका
पारगाव, ता. २२ : पारगाव (ता. आंबेगाव) येथील लबडेमळा रस्त्याच्या साईडपट्ट्यांची कामे अर्धवट असल्याने वारंवार अपघात होत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्याच्या साईडपट्ट्यांची अर्धवट कामे तातडीने पूर्ण करावे, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे.
येथील लबडेमळा रस्त्याच्या काम झाले आहे. या रस्त्यावर काही ठिकाणी काँक्रिटीकरण केले आहे. परंतु, दोन्ही बाजूच्या साईडपट्ट्या व्यवस्थित भरलेल्या नाहीत. काही ठिकाणी रस्त्याच्या कडेच्या गटाराची कामे अपूर्ण आहेत. त्यामुळे एकाचवेळी दोन वाहने समोरासमोर आल्यास अनेकदा वाहन बाजूला घेताना साईडपट्ट्यांवरून वाहनाचे टायर घसरून वाहन पलटी होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. काँक्रिटीकरण केलेल्या रस्त्याच्या काही ठिकाणी साइडपट्टी व्यवस्थित न भरल्याने दुचाकीचे टायर फुटून अपघात झाले आहे. दोन दिवसांपूर्वी एक ट्रॅक्टर अरुंद साईडपट्टीमुळे टायर घसरून गटारात उलटला. सुदैवाने मोठी दुखापत झाली नाही.
