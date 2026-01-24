काठापूर बुद्रुकमध्ये कीर्तन महोत्सव
पारगाव, ता. २४ : आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागातील गणेश नगर/पांडुरंग वस्ती (काठापूर बुद्रुक, ता. आंबेगाव) येथे विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात शुक्रवारी अखंड हरिनाम सप्ताहाला सुरुवात झाली. शुक्रवार (ता. २३) ते शुक्रवार (ता. ३०) असे सात दिवस विविध धार्मिक कार्यक्रमाबरोबर कीर्तन महोत्सवाचे आयोजन केल्याची माहिती सप्ताहाच्या संयोजकांनी दिली. याकाळात दररोज अखंड वीणावादन दुपारी चार ते पाच वाजता प्रवचन, सायंकाळी पाच ते सहा वाजता हरिपाठ, सायंकाळी सात ते रात्री नऊ वाजता वारकरी सांप्रदायिक हरिकीर्तन, रात्री नऊ वाजता महाप्रसाद, रात्री दहा वाजता हरिजागर असे दैनंदिन कार्यक्रम होणार आहेत. या सप्ताहात काजल कोतवाल (खेड), विनायक महाराज जाधव (काठापूर बुद्रुक), गणेश महाराज घोडेकर(कळंब), बाळशिराम महाराज मिंडे, संतदास महाराज मनसुख (खिलारवाडी), गणेश महाराज शिंदे (उदापूर), माउली महाराज पिंगळे (पाबळ) यांची रात्री सात ते नऊ अशी वारकरी सांप्रदायिक हरिकीर्तन होणार आहेत.
सप्ताहाची सांगता किरण महाराज भागवत (रामलिंग) यांचे सकाळी नऊ ते बारा वाजता काल्याच्या कीर्तनाने आणि महाप्रसादाने होणार आहे. पंचक्रोशीतील भाविकांनी या सप्ताहाला हजेरी लावावी असे आवाहन ग्रामस्थ, संयोजकांनी केले आहे.