मजुरांचे पगार थकल्याने घरकुलांना ‘ब्रेक’
पारगाव, ता. १४: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील कर्मचारी गेली दोन आठवड्यांपासून संपावर असल्याने ''मनरेगा''तून मजुरांना पैसे मिळत नसल्याने ग्रामीण भागातील घरकुलांची कामे अर्धवट अवस्थेत बंद पडली आहेत.
ग्रामीण भागात बेघर कुटुंबांना शासनाच्या वतीने घरकुल बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध केला जातो. यामध्ये एक लाख २० हजार बांधकामासाठी, १२ हजार शौचालय बांधकामासाठी, मनरेगातून २७ हजार व नवीन घरकुल असेल तर प्रधानमंत्री सौर घर योजनेतून ५० हजार रुपये अशाप्रकारे अनुदान मिळत असते. ग्रामीण भागात लाभार्थ्यांनी घरकुलाची कामे सुरू केली आहेत; परंतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील कर्मचारी गेली दोन आठवड्यापासून संपावर असल्याने रोजगार हमी योजनेतील मजुरांचे हजेरीपत्रक व जॉबकार्ड भरता न आल्याने त्यांचे पगार होत नाहीत त्यामुळे घरकुलांची कामे अर्धवट अवस्थेत बंद पडली आहे. घरकुलाचे काम पूर्ण केल्यास रोजगार हमी योजनेतील २७ हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार नाही त्यामुळे लाभार्थ्यांना घरकुलांचे काम अर्धवट अवस्थेत बंद ठेवावे लागले आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्याचे काम शासनस्तरावर सुरू आहे. आम्हीही इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने मजुरांचे हजेरी पत्रक तसेच जॉब कार्ड भरण्याचे काम करत असून मजुरांचे पगार करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.
- प्रमिला वाळुंज, गटविकास अधिकारी, आंबेगाव तालुका
