घोडनदीवरील बंधाऱ्याचे संरक्षक कठडे तुटले
पारगाव, ता.२० : काठापूर बुद्रुक (ता. आंबेगाव) येथील घोडनदीवर असलेल्या बंधाऱ्याचे लोखंडी संरक्षक कठडे तुटल्याने बंधारा वाहतुकीसाठी धोकादायक बनला आहे. पाटबंधारे विभागाने बंधाऱ्याच्या कठड्याची तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी पंचायत समिती सदस्या श्वेता ढोबळे यांनी केली आहे.
येथील बंधारा तालुक्याच्या पूर्वभागातील सर्वात मोठा व जुना बंधारा आहे. घोडनदीच्या दक्षिणेला काठापूर बुद्रुक व उत्तरेला शिरूर तालुक्यातील काठापूर खुर्द हे गाव आहे. या बंधाऱ्यावरून दोन्ही गावातील नागरिक मोठ्या प्रमाणावर ये-जा करतात शेतातील मशागतीसाठी जाण्यासाठी किंवा शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी या बंधाऱ्याचा वापर केला जातो. भीमाशंकर साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम सुरू झाल्यानंतर ऊस वाहतूक करणाऱ्या टायरगाड्या या बंधाऱ्यावरून मोठ्या प्रमाणावर जात असतात. सध्या बंधारा पाण्याने तुडूंब भरला आहे. गेली अनेक महिन्यापासून बंधाऱ्याच्या लोखंडी संरक्षक कठड्याचे अनेक ठिकाणी पाइप तुटल्याने रात्रीच्या वेळी दुर्घटना घडण्याचा धोका असल्याने तातडीने बंधाऱ्याच्या संरक्षक कठड्याची दुरुस्ती करावी अशी मागणी जोर धरीत आहे.
