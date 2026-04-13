जारकरवाडीत आढळलेला मृतदेह वनकुटेच्या ज्येष्ठाचा

पारगाव, ता. १३ : जारकरवाडी (ता. आंबेगाव) येथे डिंभे धरणाच्या उजव्या कालव्याच्या पाण्यामध्ये ७० वर्षीय व्यक्तीचा मृतदेह रविवारी (ता. १२) आढळला. पारगाव कारखाना पोलिसांनी मृतदेहाच्या अंगात असलेल्या टी-शर्टावरील नावावरून मृतदेहाची ओळख पटवली. बबन नरहरी हांडे (वय ७०, रा. वनकुटे, ता. संगमनेर, जि. अहिल्यानगर), असे या व्यक्तीचे नाव आहे.
याबाबत पारगाव पोलिसांनी माहिती दिली की, जारकरवाडी येथे रविवारी सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास शेतकरी विलास लबडे यांना डिंभे धरणाच्या उजव्या कालव्यामध्ये पुरुषाचा मृतदेह दिसला. याबाबतची माहिती त्यांनी पारगाव कारखाना पोलिस ठाण्यात दिली. पोलिसांनी या व्यक्तीच्या अंगातील टी- शर्टवर असलेल्या नावावरून त्याच्या गावाचा व नातेवाइकांचाच शोध लावला. पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन कांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक भाऊसाहेब लोकरे, पोलीस हवालदार वडेकर, कालेकर, पोलीस शिपाई संजय साळवे यांनी तपास केला. त्यात सदरचा मृतदेह हा बबन हांडे यांचा असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांचा मुलगा संजय हांडे यांच्या ताब्यात मृतदेह देण्यात आला
