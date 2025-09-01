जुन्नर भगवा फडकावत आंदोलनाला पाठिंबा
आपटाळे, ता. १ ः जुन्नर येथे छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौकात सकल मराठा समाज शिवजन्मभूमी जुन्नरच्या कार्यकर्त्यांनी भगवा फडकावत मुंबई येथे आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांनी शासनाने तत्काळ आरक्षणावर तोडगा काढण्याची मागणी करत जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीसाठी प्रार्थना केल्याची माहिती सुनील ढोबळे यांनी दिली.
सकल मराठा समाजाचे कार्यकर्ते सोमवारी (ता. १) सकाळी ११ वाजता जुन्नर शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौकात जमा झाले. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत घोषणा दिल्या. तसेच, राज्य शासनाने आंदोलनाची गंभीरपणे दखल घ्यावी, असे आवाहनही केले. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या मराठा बांधवांसाठी शहर व पंचक्रोशीतील मराठा समाजाच्या नागरिकांकडून यावेळी शिधा देण्याचे नियोजन करण्यात आले. पुढील काही दिवसात हा शिधा मुंबईला पोचवणार असल्याचे ढोबळे यांनी सांगितले.
यावेळी विनय वाबळे, संदेश बारवे, गणेश महाबरे, संजय खंडागळे, नरेंद्र तांबोळी, विवेक पापडे, सिद्धेश ढोले, भास्कर कबाडी, राजू मोरे, सनी कवडे, नरेंद्र कासार, प्रवेश देवकर, शिवम घोलप, रूपेश जगताप आदी उपस्थित होते.
