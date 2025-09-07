येणेरे, विठ्ठलवाडी येथे सामूहिक विसर्जन
आपटाळे, ता. ७ ः येणेरे व विठ्ठलवाडी (ता. जुन्नर) येथे सामूहिक मिरवणूक काढत भक्तिमय वातावरणात गणरायाला निरोप देण्यात आला. गेल्या अनेक वर्षांची या दोन्ही गावांची सामूहिकरीत्या गणरायाची डोक्यावरून विसर्जन मिरवणूक काढण्याची परंपरा याही वर्षी जोपासल्याचे लोकनियुक्त सरपंच अमोल भुजबळ व हरिश्चंद्र ढोले यांनी सांगितले.
दोन्ही गावांतील घरगुती गणपती हनुमान मंदिर परिसरात एकत्र आणले. त्यानंतर सर्व गणपतींचे पूजन करून सामूहिक आरती घेतली. त्यानंतर गणेश विसर्जन मिरवणुकीला सुरवात झाली. टाळ- मृदुंगाच्या गजरात गणपती बाप्पा मोरयाच्या घोषणा देत गावातील ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, महिला व युवक यामध्ये सहभागी झाले होते. या मिरवणुकीत दोन्ही गावातील युवक डोक्यावर गणपती घेऊन सहभागी झाले होते. जवळपास ४५०हून अधिक घरगुती गणपती या मिरवणुकीत सहभागी झाले होते. पंचक्रोशीतील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने मिरवणूक पाहण्यासाठी गर्दी केली होती. त्यानंतर अंबिका ओढा या ठिकाणी सामूहिक आरती घेऊन सर्व ग्रामस्थांनी गणरायाला निरोप दिला. यावेळी निर्माल्य साहित्य संकलन व घाटाची स्वच्छता नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान यांच्या माध्यमातून करण्यात आली.
02678
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.