जुन्नर तालुक्यात बिबट्यांचा धुमाकूळ
आपटाळे, ता. ११ : जुन्नर तालुक्यातील अलदरे, पिंपळगाव सिद्धनाथ व गोळेगाव परिसरात बिबट्यांनी धुमाकूळ घातल्याने ग्रामस्थांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बिबट्याच्या राजरोसपणे सुरू असलेल्या वावरामुळे घराबाहेर पडणे अवघड झाले असून वनविभागाने तातडीने बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.
या गावांमध्ये ऊस, द्राक्ष, फळबागा मोठ्या प्रमाणावर असून कुकडी नदीचे पात्र जवळच असल्याने पाण्याची उपलब्धता मुबलक आहे. अनुकूल परिस्थिती असल्यामुळे बिबट्यांचा वावर या भागात अधिक आहे. संध्याकाळच्या वेळेस हमखास या गावांमधील रस्त्यावर बिबट्याचे दर्शन होते तर गाडीचा हॉर्न वाजवला तरी बिबट्या लवकर जागेवरून हालत नसल्याने बिबटे निर्ढावले की काय असा प्रश्न निर्माण होतो. अलदरे येथे दोन दिवसांपूर्वी बिबट्या चारचाकी वाहनाच्या समोर बराच वेळ उभा राहिला होता, चारचाकीमध्ये होतो म्हणून बिबट्याने हल्ला केला नाही अन्यथा अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता होती, असे स्थानिक ग्रामस्थ नवनाथ पानसरे यांनी सांगितले. या भागात दहा पेक्षा अधिक बिबटे असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
वनविभागाने तत्काळ पिंजरे लावून बिबट्यांना जेरबंद करून नागरिकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी केली जात आहे. तर नागरिकांनी विनाकारण रात्रीच्या वेळी एकट्याने घराबाहेर पडू नये, वनविभागाने सांगितलेल्या सुरक्षेच्या आवश्यक उपाययोजना अंमलात आणाव्यात असे आवाहन वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांनी केले.
