जुन्नरमधील शिक्षकांना रुजू होण्याचे आदेश
आपटाळे, ता. १४ : जुन्नर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या ३१२ प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदल्या करण्यात आल्या आहेत. या सर्व शिक्षकांना मंगळवारी (ता. १४) नव्याने नियुक्ती दिलेल्या शाळांवर रुजू होण्याचे आदेश गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिले.
गेले अनेक दिवस रखडलेली बदली प्रक्रिया अखेर पूर्ण झाल्याने बदली झालेल्या शिक्षकांना नव्या शाळेवर रुजू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदल्यांबाबतचे आदेश पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी सोमवारी (ता. १३) दिले. त्यानुसार तालुका स्तरावरील बदल्यांचे आदेश गटविकास अधिकारी यांच्या सहीने शिक्षकांना देण्यात आले.
या बदली प्रक्रियेमध्ये तालुक्यातून जिल्ह्यातील इतर तालुक्यात ६८ शिक्षकांची बदली झाली. यामध्ये तालुक्यातून सर्वाधिक आंबेगाव तालुक्यात ३२, खेड तालुक्यात २१, मुळशी तालुक्यात ८, शिरूर तालुक्यात ५ तर हवेली व इंदापूर तालुक्यात प्रत्येकी एका शिक्षकांची बदली करण्यात आली आहे. तर तालुका अंतर्गत २४६ शिक्षकांची बदली करण्यात आली आहे. बदली झालेल्या शिक्षकांना मंगळवारी नव्याने नियुक्ती मिळालेल्या शाळेवर रुजू होण्यासाठी तत्काळ कार्यमुक्त करण्यात आले. दरम्यान, जुन्नर पंचायत समितीचे सहायक गटविकास अधिकारी विठ्ठल भोईर व गटशिक्षणाधिकारी अशोक लांडे यांनी नव्याने बदली होऊन रुजू झालेल्या शिक्षकांचे स्वागत करत पुढील शैक्षणिक वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
संवर्गानुसार बदली झालेल्या शिक्षकांची संख्या पुढीलप्रमाणे :
संवर्ग १ - ७०, संवर्ग २ - २९, संवर्ग ३ - ६९, संवर्ग ४ - १२८, पती पत्नी एकत्रीकरण - १४, अवघड क्षेत्र - ३.
