वडज- टोणची वाडी रस्त्याची दुरवस्था
आपटाळे, ता. २० ः वडज ते टोणची वाडी रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना या रस्त्यावरून जाताना जीवघेणी कसरत करावी लागत आहे.
या रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे प्रवाशांमधून व स्थानिक नागरिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. या भागात बिबट्याचा प्रादुर्भाव अधिक असल्याने या रस्त्यावरून रात्री- अपरात्री जाताना स्थानिकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे.
वडज गावातून घोडेगाव मार्गावर असलेल्या वडज ते टोणची वाडी या रस्त्याचा वापर या भागातील नागरिक सुभाषवाडी, विठ्ठलवाडी यांसह चिंचोली, सावरगाव या भागाकडे जाण्यासाठी करतात. त्यासोबतच जुन्नरकडे किल्ले शिवनेरी, लेण्याद्री या ठिकाणी मुंबई, ठाणे भागाकडून आलेले प्रवासी भीमाशंकरकडे जाण्यासाठी या रस्त्याचा वापर करतात. हा रस्ता अरुंद असून, रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे.
या भागात मोठ्या प्रमाणावर बिबट्याची दहशत असून, अचानक बिबट्याचा हल्ला झाल्यास किंवा बिबट्या निदर्शनास आल्यास अशा रस्त्यांमुळे दुचाकीस्वारांवर संकट ओढवण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. लोकप्रतिनिधी व बांधकाम विभागाने या रस्त्याचे तातडीने काम करावे, अशी मागणी विक्रम चव्हाण यांसह स्थानिक ग्रामस्थ व प्रवाशांकडून केली जात आहे.
