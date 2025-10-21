जुन्नरच्या पश्र्चिम भागात नागरिकांची धांदल
आपटाळे, ता. २१ : जुन्नर शहरासह पश्चिम आदिवासी भागात विजांच्या कडकडाटासह पावसाने हजेरी लावली. जवळपास दीड तासाहून अधिक काळ झालेल्या पावसाने नागरिकांची धांदल उडाली.
जुन्नर शहरात सकाळपासून नागरिक असह्य उकाड्याने त्रस्त झाले होते. दरम्यान, मंगळवारी *ता २१ रोजी दुपारी तीन च्या सुमारास पावसाला सुरुवात झाल्याने वातावरणात गारवा निर्माण झाला होता. दीड तासाहून अधिक काळ चाललेल्या पावसाने शहरातील बाजारपेठेत खरेदीसाठी आलेल्या ग्राहकांची मात्र तारांबळ उडाली.
जुन्नरच्या पश्चिम आदिवासी भागातील सुराळे, आपटाळे, केळी, माणकेश्वर, माणिकडोह, केवाडी, देवळे या परिसरात मुसळधार पाऊस झाल्याने भात पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याची भीती भात उत्पादक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. सध्या भात पीक निसवण्याच्या अवस्थेत असून मुसळधार व वादळी पावसामुळे भात पीक आडवे झाल्याचे दिसून येत आहे. तर या पावसामुळे भात पिकाचे नुकसान होऊन हातातोंडाशी आलेला घास हिरवण्याची भीती उपसरपंच अविनाश ढोबळे यांनी व्यक्त केली.
