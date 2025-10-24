गोद्रे येथे शिवारफेरीत विविध सुविधांचा आढावा
आपटाळे, ता. २४ ः गोद्रे (ता. जुन्नर) येथे आदी कर्मयोगी अभियान अंतर्गत शिवारफेरी व मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान अंतर्गत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती, अशी माहिती ग्रामपंचायत अधिकारी रामदास जोशी यांनी दिली. या बैठकीमध्ये पंचायत समितीचे सहायक गटविकास अधिकारी विठ्ठल भोईर यांनी गावातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था यांसह गावातील विविध सेवा-सुविधांची माहिती घेतली. तर भोईर यांनी गावविकासासाठी लोकसहभाग गरजेचा असून सर्वांनी एकत्रित राहण्याचे आवाहन केले. यावेळी सरपंच अनिता रेंगडे, उपसरपंच दिलीप गायकवाड, सदस्य रमेश रेंगडे, माऊली भोजने, रघुनाथ सुरकुले, सोनाबाई मांडवे, रुपाली रेंगडे, तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष किसन उतळे, पोलिस पाटील सागर हिले, मारुती मांडवे, दत्तू मांडवे, कैलास रेंगडे यांसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.