जुन्नरमध्ये उमेदवारांची धावपळ
जुन्नर, ता. २८ : जुन्नर शहरात निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या जोरात सुरू आहे. नगरपरिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहचला आहे. मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ सुरू असल्याचे चित्र आहे.
जुन्नर नगरपरिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी नऊ उमेदवार, तर नगरसेवकपदासाठी ६९ उमेदवार रिंगणात आहेत. उमेदवारांची संख्या अधिक असल्याने निवडणूक रंगतदार आणि चुरशीची होणार आहे. त्यामुळे मतदारांची चंगळ सुरू आहे. प्रत्येक प्रभागातील उमेदवारांकडून दररोजच्या जेवणावळी सुरू असून, शहर व परिसरातील हॉटेल व्यावसायिकांचे व्यवसाय तेजीत आहेत.
उमेदवारांना प्रचारासाठी कालावधी कमी मिळाला, तर अपक्ष उमेदवारांना अल्पवेळात चिन्ह प्रभागात घरोघरी पोहचविण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. आता निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अवघे दोन दिवस शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक उमेदवार हा मतदारांच्या घरोघरी भेटी घेण्यासाठी धडपड करत आहे. आपल्यालाच विजयी का करावे, हे मतदारांना समजावून सांगत आहे. पक्षाच्या नेत्यांकडून प्रभागात दररोज सायंकाळच्या वेळेत पदयात्रा काढून जनतेला आवाहन करण्यात येत आहे. आजपर्यंत शहरात दोन पक्षांचे राज्यस्तरीय नेते व मंत्री यांच्या सभा देखील पार पडल्या आहेत.
शहराबाहेर कामानिमित्ताने पुणे, मुंबई अथवा अन्य भागात असलेल्या मतदारांना मोबाईल नंबर शोधून संपर्क करणे, त्यांना मतदानासाठी येण्यासाठी वाहनांची, जेवणाची व्यवस्था करणे, आदी नियोजनात उमेदवार व त्यांचे कार्यकर्ते गुंतलेले आहेत. अधिकाधिक मतदान करून घेण्याकडे उमेदवाराचा कल दिसून येत आहे. निवडणूक रंगतदार अवस्थेत पोहचली असून, पुढील दोन दिवस प्रचाराचा धुराळा तर उडणारच आहे.
