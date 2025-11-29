ट्रॅक्टर रोटाव्हेटरच्या अपघातात एकाचा मृत्यू
जुन्नर, ता २९ : अलदरे येथील मानकरवाडी वस्तीमधील एकाचा ट्रॅक्टर रोटाव्हेटरच्या अपघातात मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी (ता.२९) दुपारी अडीचच्या सुमारास घडली. अनिल बाबूराव मानकर (वय ४५) असे या अपघातात मृत झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. गौतम दिनकर मानकर यांनी या घटनेची खबर जुन्नर पोलिस ठाण्यात दिली.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, मानकर हे शेतात काम करत असताना दुपारी अडीचच्या सुमारास शेतामध्ये ट्रॅक्टर रोटाव्हेटरचा अपघातात होऊन जखमी अवस्थेत शेतात पडलेले होते. घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळीहून उपस्थितांनी त्यांना जुन्नर येथे सरकारी दवाखान्यात उपचारासाठी आणले असता उपचारापूर्वीच ते मयत झाल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक किरण अवचर यांनी दिली.
