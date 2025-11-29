आगर पेठ येथे भरदिवसा बिबट्याचे दर्शन
जुन्नर, ता. २९ ः जुन्नर शहरातील आगर पेठ येथे भरदिवसा बिबट्याचे दर्शन झाल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. यापूर्वी देखील या भागात वनविभागाने सहा बिबटे जेरबंद केले होते. बिबट्याचा शिरकाव आता थेट शहरात झाल्यामुळे शहरातील नागरिक अधिक भयभीत झाले आहेत.
जुन्नर शहरातील आगर पेठ परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याचा वावर असल्याचे नागरिकांच्या निदर्शनास आले होते. मात्र, आज दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास येथील मारुती मंदिर व आयुब हवालदार यांच्या घरानजीक भर वस्तीमध्ये येथील लहान मुले व युवकांनी बिबट्या पाहिला. याबाबत माहिती मिळताच येथील राज फाऊंडेशन शिवजन्मभूमीचे श्रीकांत जाधव यांनी तत्काळ वनविभागाशी संपर्क साधला. वनविभागाने बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी या ठिकाणी पिंजरा लावला आहे. ‘‘परिसरात बिबट्याचा वावर पुन्हा वाढल्यामुळे नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे. नागरिकांनी सुरक्षेची काळजी घ्यावी. लहान मुलांची विशेष काळजी घ्यावी. बिबट्या निदर्शनास आल्यास तत्काळ वनविभागाशी संपर्क साधावा,’’ असे आवाहन वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांनी केले.
