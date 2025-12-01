जुन्नर शहरात २५ केंद्रे
जुन्नर, ता. १ : जुन्नर नगरपरिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली असून शहरातील २५ मतदान केंद्रावर जवळपास १५० कर्मचारी मतदानाचे साहित्य घेऊन रवाना करण्यात आले.
जुन्नर नगरपरिषदेसाठी मंगळवारी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. मतदानासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना सोमवारी (ता. १) जुन्नर तालुका पंचायत समितीच्या राजमाता जिजाऊ सभागृहात साहित्याचे वाटप करण्यात आले. यावेळी निवडणूक निर्णय अधिकारी विशाल कदम यांनी मतदानासंबंधी महत्त्वाच्या सूचना कर्मचाऱ्यांना दिल्या. तसेच पोलिसांचा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला असल्याची माहिती उपविभागीय पोलिस अधिकारी धनंजय पाटील व पोलिस निरीक्षक किरण अवचर यांनी दिली.
मतदारांची संख्या :
पुरुष : ११८०१
महिला : ११६९०
एकूण : २३४९१
अधिकारी, शिपाई, पोलिसांचा बंदोबस्त :
प्रत्येक केंद्रावर केंद्राध्यक्ष, अन्य मतदान अधिकारी व शिपाई असे एकूण १२५
पाच पथके राखीव
पोलिस अधिकारी : १०
पोलिस कर्मचारी : १५०
होमगार्ड : २५
दंगा काबू पथकाचे जवान : १५
राज्य राखीव पोलिस दलाचे जवान : १४
