ज्येष्ठ महिलेला फसवून गोळेगावात दागिन्यांची चोरी
जुन्नर, ता. ५ ः गोळेगाव (ता. जुन्नर) येथे ज्येष्ठ महिलेची अडीच लाख रुपयांच्या दागिन्यांची चोरट्यांनी चोरी केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ५) सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी सुमित्रा तानाजी शिरसाठ (वय ६०) यांनी जुन्नर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, फिर्यादी या शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता गोळेगाव गावच्या पुलावरून जात असताना जुन्नर शहराच्या बाजूने आलेल्या दोघांनी फिर्यादी यांना वर्षा गायकवाड यांच्या घरी चोरी झाली आहे असे सांगितले. आम्ही पोलिस असल्याची बतावणी करत त्याची चौकशी करत आहोत असे सांगत ओळखपत्र दाखवत फिर्यादी यांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर फिर्यादी यांच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र व हातातील अंगठी पुडीत बांधून देऊन ती पुडी हातचलाखीने बदलत फिर्यादी यांची फसवणूक करत अडीच लाख रुपयांच्या दागिन्यांची चोरी केल्याची घटना घडली. या घटनेचा पोलिस निरीक्षक किरण अवचर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार सागर हिले अधिक तपास करत आहेत.
