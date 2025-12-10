जुन्नर तालुक्यात कांदा लागवडीला वेग
जुन्नर, ता. १० ः जुन्नर तालुक्यात कांदा लागवडीची कामे वेगात सुरू आहेत. तालुक्यात जवळपास रब्बी हंगामात ४५०० हजार हेक्टर क्षेत्रावर कांद्याची लागवड पूर्ण झाली असून, जवळपास साडेतेरा हजार हेक्टर क्षेत्रावर कांद्याची लागवड होण्याचा अंदाज कृषी विभागाने वर्तवला आहे.
दिवसेंदिवस कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. सध्या थंडीचे प्रमाण चांगलेच वाढल्याने पिकांच्या लागवडीसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांनी लागवड वेळेत पूर्ण करावी, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी गणेश भोसले यांनी केले आहे. परिसरातील काले, येणेरे, वडज, पारुंडे, कुसूर, माणिकडोह, खामगाव, कबाडवाडी, अलदरे, सावरगाव आदी भागात सध्या कांद्याची लागवड सुरू आहे.
कांदा बियाणे, लागवडीचा खर्च, मजुरीचा खर्च, खुरपणी, खते व औषधे यांचा वाढता दर यामुळे कांद्याचे एकरी भांडवली खर्च वाढल्याचे शेतकरी महेंद्र भगत यांनी सांगितले. त्यातच मजुरांच्या टंचाईचा प्रश्नही भेडसावत असल्याने कांदा लागवडीसाठी मजुरांची शोधाशोध करावी लागत आहे. मजुरीचे दर देखील वाढल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन विस्कळित झाले आहे. एवढा खर्च करून एकरी उत्पादनाच्या तुलनेत अपेक्षित असा भाव शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याने भविष्यात कांद्याचे दर वाढतील, अशी अपेक्षा कांदा उत्पादक व्यक्त करत आहेत.
जुन्नर तालुक्यात रब्बी हंगामात कांदा पिकाबरोबरच प्रामुख्याने हरभरा, ज्वारी, गहू, बटाटा आदी पिकांसह भाजीपाला पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. आजअखेर हरभरा पिकाची दोन हजार हेक्टर, गव्हाची ३०० हेक्टरहून अधिक, तर ज्वारीची तीन हजार दोनशे हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्यात आली आहे.
02949
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.