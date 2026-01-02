विद्यार्थ्यांनी मेहनत घेतल्यास ध्येय प्राप्ती निश्चित

जुन्नर, ता. २ ः ‘‘शालेय जीवनात विद्यार्थ्यांनी कठोर मेहनत व कष्ट घेतल्यास ध्येय प्राप्ती निश्चितच होईल. शिक्षक, पालक व शालेय व्यवस्थापन यांच्यामध्ये योग्य सुसंवाद असल्यास विद्यार्थ्यांच्या ध्येय प्राप्तीसाठी मदत होईल,’’ असे प्रतिपादन पुणे विभागाचे शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपतराव मोरे यांनी केले.
जुन्नर येथे श्री शिवाजी मराठा शिक्षण संस्था संचलित अण्णासाहेब आवटे विद्यामंदिराचा मंगळवारी (ता. ३०) वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभ पार पडला. यावेळी डॉ. मोरे बोलत होते.
यावेळी विद्यालयाचे माजी विद्यार्थी व गटशिक्षणाधिकारी अशोक लांडे, संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. विलास चव्हाण, उपाध्यक्ष देवेंद्र खिलारी, खजिनदार सुनील ढोबळे, सेक्रेटरी अविनाश पुंडे, सह सेक्रेटरी ॲड. नीलेश गुंजाळ, संचालक सुभाषराव कवडे, मुख्याध्यापिका संगीता बारवे यांसह शिक्षक, पालक व विद्यार्थी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना गटशिक्षणाधिकारी अशोक लांडे म्हणाले की, ‘‘शालेय जीवनात मिळालेले संस्कार व वसतिगृहातील शिस्त यामुळे आयुष्याला दिशा मिळाली त्यामुळेच प्रशासनात अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले.’’
यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. तसेच, बुधवारी (ता. ३१) विद्यालयात विविध गुणदर्शन कार्यक्रम संपन्न झाला. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन जुन्नर नगरपरिषदेचे नवनियुक्त नगरसेवक अनिल रोकडे यांच्या हस्ते, तर नगरसेवक नरेंद्र तांबोळी, मंदार बुट्टे पाटील, अंजली शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये संपन्न झाले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मीनानाथ पानसरे यांनी, तर पर्यवेक्षक अनिल शिंदे यांनी आभार मानले.
03033
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.