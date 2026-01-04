जुन्नरमध्ये युरिया-महाधन खत देण्याचे आश्वासन
जुन्नर, ता. ४ ः तालुक्यातील शेतकऱ्यांना युरिया व महाधन खते उपलब्ध व्हावीत, या मुख्य मागणीसह इतर मागण्यांसाठी शुक्रवारी(ता. २) व शनिवारी (ता. ३) आगर (ता. जुन्नर) येथील तालुका कृषी कार्यालयावर शेतकरी संघटनांनी दोन दिवस आंदोलन केले. या आंदोलनाची दखल घेऊन शेतकऱ्यांना लवकरच सहाशे मेट्रिक टन युरिया व महाधन २४:२४:०० खते उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन कृषी विभागाकडून देण्यात आल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुका प्रतिनिधी प्रमोद खांडगे पाटील यांनी सांगितले.
दरम्यान, जुन्नर तालुका कृषी विभागाच्या कारभाराबाबत तसेच खते, बी बियाणे विक्री केंद्रावर नियंत्रण नसल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे. यासोबतच व्हाइट फ्लॅश या फ्लॉवरच्या कंपनीने तालुक्यात निकृष्ट दर्जाचे बियाणे वाटप करून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले आहे. संबंधित विभागाने तत्काळ या कंपनीवर बंदी आणावी, तसेच तालुक्यामध्ये ५३ रुपये प्रति किलोप्रमाणे सोयाबीन खरेदी करावी, अशा मागण्या आंदोलकांकडून करण्यात आल्या. या आंदोलनात मनसेच्या शेतकरी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष योगेश तोडकर व शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सचिन थोरवे सहभागी झाले होते.
यावेळी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष मकरंद पाटे, शिवनेरी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र ढोमसे, अनिल गावडे, रितेश दळवी, सुशांत दिवटे, सूरज शिंदे, वैभव भास्कर, सत्यवान भास्कर आदी उपस्थित होते.
