जुन्नरच्या विद्यालयात ‘नन्ही कली’ उपक्रम
जुन्नर, ता ९ : येथील कृष्णराव मुंढे विद्यालयात महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीच्या नांदी फाउंडेशनच्या वतीने १ जानेवारी ते ८ जानेवारी या कालावधीत नन्ही कली या उपक्रमाचे आयोजन केले होते, अशी माहिती मुख्याध्यापक देवराम पोटकुले यांनी दिली.
या उपक्रमामध्ये इयत्ता सहावी ते नववीच्या विद्यार्थिनींना १५पेक्षा जास्त विषयावर मार्गदर्शन करण्यात आले. यामध्ये स्व-जाणीव, सामाजिक नेतृत्व, स्वसंरक्षण, स्व व्यवस्थापन, डिजिटल साक्षरता, दैनंदिन सांख्यिकी, लिंग संवेदनशीलता, भावनिक बुद्धिमत्ता यासारख्या विषयावर प्रशिक्षण देण्यात आले. उपक्रमात सहभागी विद्यार्थ्यांना शालेय दप्तर, सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्रक देण्यात आले. उपक्रमामध्ये मार्गदर्शक म्हणून तेहसीन शेख, सुचिता माऊली कर, नलिनी कवडे यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी आदिवासी शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्ष सुरेखा मुंढे, सेक्रेटरी देवराम मुंढे, मुख्याध्यापक देवराम पोटकुले उपस्थित होते. प्रशांत घुले यांनी सूत्रसंचालन केले. विनायक पानसरे यांनी आभार मानले.
