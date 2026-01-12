माणिकडोह येथे शिवणकला प्रशिक्षण
जुन्नर, ता. १२ ः माणिकडोह (ता. जुन्नर) येथे राजमाता जिजाऊ जयंतीचे औचित्य साधून मोफत शिवणकला प्रशिक्षण व उद्यम आधार कार्ड वाटप उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.
डिसेंट फाउंडेशन, पुणे, हायस्पीड स्किल हब जुन्नर व पेसा ग्रामपंचायत माणिकडोह यांच्या संयुक्त विद्यमाने या उपक्रमास सोमवारी (ता. १२) ठाकरवाडी येथील सांस्कृतिक भवनात सुरुवात केल्याची माहिती डिसेंट फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष जितेंद्र बिडवई व सरपंच ज्ञानेश्वर खंडवे यांनी दिली. या उपक्रमांतर्गत गावातील महिलांना ४० दिवस शिवणकलेचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर महिलांना प्रमाणपत्र व उद्यम आधार कार्ड देण्यात येणार असल्याचे उपसरपंच अविनाश ढोबळे यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील महिलांना स्वावलंबी बनविणे व रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे बिडवई यांनी सांगितले.
याप्रसंगी हायस्पीड स्किल हबचे संस्थापक दिलीप भगत, डिसेंट फाउंडेशनचे सेक्रेटरी डॉ. एफ. बी. आतार, आदिनाथ चव्हाण, गणेश मेहेर, प्रशिक्षक छाया पाटील, उज्ज्वला गवळी, सरपंच ज्ञानेश्वर खंडवे, उपसरपंच अविनाश ढोबळे, ग्रामविकास अधिकारी तानाजी अंभीरे, सदस्य सागर दुधवडे, विजय पारधी, उज्ज्वला ढोबळे, संगीता ढोबळे, नूतन ढोबळे, त्रिवेणी जाधव व प्रशिक्षणार्थी महिला उपस्थित होत्या .
