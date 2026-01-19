जुन्नरमध्ये मतदान जनजागृती अभियान
जुन्नर, ता. १९ ः जुन्नर तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. सार्वजनिक ठिकाणासह शाळा व महाविद्यालयात मतदानाबाबत जनजागृती करत मतदान करण्याचे आवाहन पथकाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. सोमवारी (ता . १९) पथकाच्या माध्यमातून जुन्नर बसस्थानक परिसरात जनजागृती करण्यात आली.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. स्वप्नील मोरे व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. सुनील शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुक्यात बुधवारपासून (ता. १७) मतदान जनजागृती अभियानास सुरुवात करण्यात आल्याची माहिती नोडल अधिकारी विष्णू धोंडगे यांनी दिली.
पुढील महिन्यात ५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये नागरिकांनी मतदानाचा हक्क बजावून लोकशाही बळकट करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन अभियानातून करण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत तालुक्यातील शाळा, विद्यालये, महाविद्यालये, ग्रामपंचायत-चावडी, बाजारतळ, हॉटेल्स, यात्रा या ठिकाणी विविध उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. या उपक्रमांमध्ये जी इव्हीएम व्हीव्हीपट प्रात्यक्षिक, वक्तृत्व स्पर्धा, पथनाट्य, सायकल रॅली, मानवी साखळी, मतदारांना शपथ, गृहभेटी, स्टेट्स डे, सेल्फी डे, प्रभातफेरी, मतदार जागृती रॅली, आई वडिलांचे संकल्पपत्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत हेल्थ कॅम्पद्वारे जागृती, कामगारांसाठी जनजागृती या उपक्रमाचे आयोजन केले आहे.
याप्रसंगी नोडल अधिकारी विष्णू धोंडगे, कैलास नागरगोजे, दीपक मुंढे, शरद घोगरे, वैभव सदाकाळ, अशोक गोडसे, प्रकाश वणवे, विष्णू खेडकर, यश मस्करे यासह स्वीप पथकातील कर्मचारी व नागरिक उपस्थित होते.
