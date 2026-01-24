ढगाळ हवामानामुळे आंबा उत्पादक धास्तावला
जुन्नर, ता.२४ : जुन्नर तालुक्यात सध्या ढगाळ हवामान सदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे तालुक्यातील विशेषतः मीना व कुकडी नदीच्या खोऱ्यातील आंबा उत्पादक शेतकरी धास्तावला आहे. आंबा उत्पादन घटण्याची भीती उत्पादकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
ढगाळ हवामानामुळे आंब्याच्या मोहरावर बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने आंबा उत्पादकांकडून औषधांची फवारणी सुरू आहे. यामुळे खर्चात वाढ झाली आहे. जुन्नर तालुक्यातील काले, येणेरे, काटेडे, वडज, पारुंडे, चिंचोली, कुसूर, तांबे , बोतार्डे, शिंदे, राळेगण या भागात मोठ्या प्रमाणावर आंब्याचे उत्पादन घेतले जाते. या भागाला जिल्ह्यातील आंब्याचे आगर म्हणून ओळखले जाते. या परिसरातील वैशिष्ट्यपूर्ण चव व सुवासासाठी प्रसिद्ध असलेल्या हापूस आंब्याच्या प्रजातीला शिवनेरी हापूस नावाने जी आय नामांकन देखील मिळालेले आहे. आंब्याच्या हापूस, राजापुरी, केसर, पायरी या प्रमुख प्रजातींचे उत्पादन घेतले जाते. या भागातील बहुतांशी शेतकऱ्यांचे अर्थकारण हे आंबा उत्पादनावर अवलंबून आहे.
ढगाळ हवामानामुळे बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी सध्या सर्वत्र आंब्याच्या बागांमध्ये औषधांची फवारणी करण्याची कामे सुरू आहेत. एक एकर क्षेत्रावर किमान पाच वर्षे वयाची झाडे असल्यास असल्यास सरासरी सहा ते सात हजार रुपये इतका फवारणीसाठी खर्च होत असल्याने उत्पादकांच्या भांडवली खर्चात चांगलीच वाढ झाली आहे, भविष्यात अवकाळी पाऊस झाल्यास मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागण्याची भीती सिद्धेश वर्पे यांनी व्यक्त केली.
ढगाळ हवामानामुळे असा होतोय परिणाम
- बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढणे,
- फळमाशीचा प्रादुर्भाव होऊन फळ खराब होणे
- अवकाळी पाऊस व सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे फळांचे नुकसान
- फळात रूपांतर होण्याच्या प्रक्रियेवर थेट परिणाम
तालुक्यात यंदा बहुतांशी सर्वच ठिकाणी झाडे आंब्याची झाडे मोहराने बहरली आहेत. ढगाळ हवामानाचा परिणाम होऊन बुरशी, करपा या रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. बुरशीजन्य रोग वाढल्यास कणीचे फळात रूपांतर होण्याच्या प्रक्रियेवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता .
-सिद्धेश वर्पे, आंबा उत्पादक शेतकरी, येणेरे ता. जुन्नर
