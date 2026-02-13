जुन्नरमध्ये उद्या शिवनेरी मॅरेथॉन

जुन्नर, ता. १३ ः छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंती उत्सवानिमित्त रविवारी (ता. १५) सलग चौथ्या वर्षी राष्ट्रीय पातळीवरील शिवनेरी मॅरेथॉनचे आयोजन केले आहे. शिवनेरी ट्रेकर्स असोसिएशन, मोरडे फूड्स व पोल्ट्री ब्रिडर्स कोऑर्डिनेशन असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने या स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. या स्पर्धेत केनियाच्या धावपटूंचा संघ सहभागी होणार असून त्यासोबतच देश विदेशातील तीन हजाराहून अधिक धावपटू सहभागी होणार असल्याची माहिती शिवनेरी ट्रेकर्सचे अध्यक्ष नीलेश खोकराळे यांनी दिली.
सदरची स्पर्धा ही पाच, दहा व एकवीस किलोमीटर अशा तीन गटात होणार आहे. स्पर्धेची सुरुवात रविवारी (ता. १५) पहाटे साडेपाच वाजता किल्ले शिवनेरीच्या पायथ्यापासून होणार आहे. स्पर्धेचा मार्ग कुसूर-तलाखी-वडज-पारुडे-काटेडे असा आहे. सर्व गटांच्या शर्यतींचा आरंभ व शेवट किल्ले शिवनेरीच्या पायथ्याशी असलेल्या दत्त मंदिरासमोरील मैदानात होणार आहे.