वारकरी शिक्षण संस्थेचा अमृत महोत्सव
जुन्नर, ता. ४ : ‘‘वारकरी शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून रामदास बाबा मनसुख यांनी सांप्रदायिक क्षेत्रासाठी भरीव योगदान दिले आहे. त्यांच्या कार्याचा आदर्श घेऊन प्रत्येकाने सामाजिक व सांप्रदायिक क्षेत्रात कार्यरत राहिले पाहिजे.’’ असे प्रतिपादन जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांनी केले.
निमगाव (ता. जुन्नर) येथील वारकरी संप्रदायाचे शिक्षण देणाऱ्या ज्ञानमंदिर वारकरी शिक्षण संस्थेच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात आमदार सोनवणे बोलत होते. यावेळी भाजपच्या चिटणीस वर्षा डहाळे, पिंपरी चिंचवडचे महापौर रवि लांडगे, जिल्हा परिषद सदस्य गुलाब पारखे, कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक संतोष चव्हाण, पंचायत समिती सदस्य संजय वऱ्हाडी, अमित ढोले, ज्ञानमंदिर अमृत महोत्सव समितीचे अध्यक्ष भगवान मनसुख, ज्ञानमंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष पंढरीनाथ वाघुले, अरुण पारखे, पोपट खंडागळे, प्रशांत पाबळे उपस्थित होते.
ज्ञानमंदिर वारकरी शिक्षण संस्थेची स्थापना १९५० मध्ये रामदासबाबा मनसुख यांनी केली होती. संस्थेच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यातील नामवंत, प्रवचनकार व कीर्तनकारांची सेवा उत्साहात झाली. पाडुरंग महाराज घुले, एकनाथ चत्तरशास्त्री, संदीपान शिंदे, प्रकाश जवंजाळ, पोपट महाराज कासारखेडकर, संजय पाचपोर, एकनाथ सदगिर यांची कीर्तन सेवा झाली. बंडातात्या कराडकर यांच्या काल्याच्या कीर्तनाने सप्ताहाची सांगता झाली. यावेळी संतवीर रामदासबाबा मनसुख जीवनगौरव पुरस्कार २०२६ बंडातात्या कराडकर, राजाराम जाधव यांना प्रदान करण्यात आला.
