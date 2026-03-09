वैभव सदाकाळ यांना राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार
जुन्नर, ता. ९ : येणेरे (ता. जुन्नर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे उपक्रमशील शिक्षक वैभव बबनराव सदाकाळ यांना राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. संगमनेर (जि. अहिल्यानगर) येथे रविवारी (ता. ८) पी. आर. के. प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित सोहळ्यात हा गौरव करण्यात आला.
माजी नगराध्यक्षा दुर्गाताई तांबे व अभिनेते डॉ. सागर फापाळे यांच्या हस्ते सदाकाळ यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. सदाकाळ यांनी शाळेत आनंददायी शिक्षण, बोलक्या भिंती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून शाळेचा कायापालट केला आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे शाळेला ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ अभियानात तालुकास्तरावर प्रथम क्रमांक व जिल्हा परिषद अध्यक्ष चषक मिळाला आहे. त्यांच्या या शैक्षणिक योगदानाची दखल घेऊन त्यांना सन्मानित करण्यात आले.
यावेळी शिक्षक नेते हिरालाल पगडा, संदीप दातिर, वैभव जाधव, दिलीप लोहकरे, दीपक पानसरे, विजय नाहटा, उल्हास पाटील, सुधाकर पाटील, संदीप काकड, जयराम ढेरंगे, अंतुन मिसाळ यांच्यासह शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
