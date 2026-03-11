गणेश औटी यांची अध्यक्षपदी निवड
जुन्नर, ता. ११ : जुन्नर तालुका ग्रामसेवक संघटनेच्या अध्यक्षपदी गणेश जिजाभाऊ औटी यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. जुन्नर येथे पंचायत समितीच्या राजमाता जिजाऊ सभागृहात संघटनेचे कार्याध्यक्ष रवींद्र जाधव यांच्या हंगामी अध्यक्षतेखाली तर पुणे जिल्हा ग्रामपंचायत अधिकारी पतसंस्थेचे माजी अध्यक्ष प्रदीप खिलारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत औटी यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.
ग्रामसेवक संघाची कार्यकारिणी पुढीलप्रमाणे : अध्यक्ष गणेश जिजाभाऊ औटी, सचिव वीरेंद्र मारुती गवारी, उपाध्यक्ष रंजना बबन ठोकळ, कोषाद्यक्ष रवींद्र जाधव, सहसचिव तान्हाजी अंभीरे, सदस्य मछिंद्र कवडे, संदीप ढोरे, नम्रता कोल्हे, रेखा घोडे. यावेळी नवनियुक्त अध्यक्ष औटी यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.
