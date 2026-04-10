धनादेश अनादरप्रकरणी एकावर प्राणघातक हल्ला

जुन्नर, ता. १० : सावरगाव (ता. जुन्नर) येथील पाबळवाडीत धनादेश अनादर (चेक बाऊन्स) प्रकरणी न्यायालयात खटला दाखल केल्याच्या रागातून एकावर दगड आणि चाकूने प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. ही घटना गुरुवारी (ता. ९) सायंकाळी घडली. याप्रकरणी ऋषिकेश काळुराम भगत (रा. खानापूर) याच्यावर जुन्नर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
बाजीराव बापूराव पाबळे यांनी फिर्याद दिली आहे. पाबळे आणि भगत यांच्यात आर्थिक देवाणघेवाण झाली होती. भगत याने दिलेला धनादेश न वटल्याने पाबळे यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. याचा राग मनात धरून भगतने १५ दिवसांपूर्वी पाबळे यांना फोनवरून दमदाटी केली होती. गुरुवारी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास पाबळे सावरगाव ते पाबळवाडी मार्गावरून दुचाकीने जात असताना, चोहंडीच्या ओढ्याजवळ भगतने त्यांच्या डोक्यात दगड मारला आणि चाकूने जीवघेणा हल्ला केला. जुन्नर पोलिस तपास करत आहेत.
