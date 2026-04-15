खिरेश्वर येथे मातीमाफियांवर कारवाई

जुन्नर, ता. १५ : खिरेश्वर (ता.जुन्नर) येथे मातीमाफियांच्या विरोधात महसूल विभागाने बेधडक कारवाई केली. तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागातील पेसा क्षेत्रातील गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मातीसह गौण खनिजांचे उत्खनन व वाहतूक सर्रासपणे होत असल्याच्या तक्रारी स्थानिक व विविध संस्थांकडून केल्या जात होत्या. या तक्रारींची दखल घेत तहसीलदार तहसीलदार बाळासाहेब सिरसट यांच्या नेतृत्वाखालील महसूल विभागाच्या पथकाने बुधवारी (ता. १५) खिरेश्वर येथे कारवाईचा बडगा उचलला.
दरम्यान, मोटार क्रमांक एमएच १४ एमबी २२७७ हे वाहन माती वाहतूक करताना आढळले. या वाहनात पाच ब्रास माती आढळून आली. याबाबत वाहनचालकावर पथकाकडून कारवाई करण्यात आली.
अनधिकृत माती वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर सिरसट यांच्या नेतृत्वाखाली मढचे मंडळ अधिकारी शिवराम देष्टेवाड, ग्राममहसूल अधिकारी प्रमिला दगडे, सज्जाक शेख, संतोष पांदे यांच्या पथकाने कारवाई केली.
