कामधेनू सेवा परिवाराच्या वतीने भाऊबीज
बावडा, ता. १७ : कामधेनु सेवा परिवाराच्यावतीने निराधाराना आधार देण्यासाठी दीपावलीनिमित्त माहेरची एक प्रेमाची व माये ची भेट म्हणून देण्यात येणार असल्याची माहिती कामधेनु परिवाराचे सर्वस्वी डॉ. लक्ष्मण आसबे यांनी दिली.
आसबे यांनी सांगितले की, भाऊबीज कार्यक्रमाचे १७ वे वर्षे असून शनिवार ता . 18 रोजी दुपारी १२.०० वाजता सुरवड येथील श्रीकृष्णा पॅलेस मंगल कार्यालय येथे या कार्यक्रमाच्या आयोजन केले असल्याचे सांगितले.
डॉ. आसबे यांनी पुढे सांगितले की, भगवंताच्या असीम कृपेने, संत, महंत, सद्गुरु तसेच आपणा सर्वांच्या बहुमोल सहकार्याने निराधांराचा आधार असणाऱ्या कामधेनू सेवा परिवाराच्या वतीने आपल्या समाजातील अकाली पतीचे छत्र हरपलेल्या निराधार भगिनींना व आजी-माजी सैनिक, सी.आर.पी.एफ., एस.आर.पी.एफ. च्या जवानांच्या पत्नी किंवा माता तसेच वीरमाता आणि वीरपत्नी या सर्वांची दीपावली निमित्त माहेरची एक प्रेमाची व मायेची भेट म्हणून दीपावलीच्या पूर्वसंध्येला भाऊबीज समारंभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे.
कार्यक्रमाचे उद्घाटक वीरपत्नी विद्या माधव पवार मु. पो. तोंडले, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, प्रमुख पाहुणे माननीय मा. सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, ओमराजे निंबाळकर खासदार-धाराशिव लोकसभा, कार्यक्रमाचे अध्यक्षा धर्मवीरांगणा विजया विजयराव कोकाटे मु. पो. लवंग, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर व विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत या सर्व भगिनींच्या व त्यांच्या मुला-मुलींच्या जीवनात दिवाळीचा प्रकाश तेजोमय व्हावा, या उदात्त हेतूने या समारंभाचे आयोजन केलेले आहे.
