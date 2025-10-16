‘शेतकऱ्यांनी महाविस्तार ॲपचा वापर करा’
भुकूम, ता. १६ : शासनाने महाविस्तार ॲप सुरू केले आहे. शेतीच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यासाठी ते अतिशय उपयुक्त असून, शेतकऱ्यांनी त्याचा वापर करावा, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी हनुमंत खाडे यांनी केले.
कृषी विभाग व मुळशी तालुका शेतकरी संघ यांच्यावतीने शेतकरी मेळावा पौड येथील सेनापती बापट सभागृहात आयोजित केला होता. त्यावेळी खाडे बोलत होते. ॲपच्या माध्यमातून पिकांवर गेलेले रोग व त्यावरील उपाय, ईपीक पाहणी, हवामानाचा अंदाज, मशागत, औषध फवारणी, कीड व बुरशीनाशकावरील उपाय, पीक व फळ विमा याची माहिती मिळेल व नोंद करता येईल असे त्यांनी सांगितले. यावेळी आमदार शंकर मांडेकर यांनी नुकसान झालेल्या फळबागांची नुकसान झालेल्याची भरपाई मिळण्यास सहकार्य करू. तसेच शेतकरी भवन बांधण्यास आर्थिक सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी शांताराम इंगवले, नंदकुमार वाळंज, महादेव कोंढरे, बाळासाहेब चांदेरे, धैर्यशील ढमाले, यशवंत गायकवाड, कालिदास गोपालधरे, कैलास भिंगारे, अंकुश मोरे, बाबासाहेब साखरे, दगडूकाका करंजावणे, मिलिंद वाळंज, संतोष पेरणेकर, चंदा केदारी, आनंद रोकडे, माऊली कांबळे, संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र मारणे, साहेबराव भेगडे, साहेबराव भेगडे, लक्ष्मण निकटे, दत्तात्रेय उभे, संतोष साठे, तुकाराम मरे, दगडू मारणे, आनंद ढमाले, महादेव मरगळे उपस्थित होते.
